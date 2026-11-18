Центр тестирования ГТО спортшколы «Электрон» Дятьковского района представит Брянскую область на всероссийском конкурсе.
Департамент физической культуры и спорта подвёл итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Победу одержал Центр тестирования ГТО спортшколы «Электрон» Дятьковского района. Организация стала лучшей второй раз.
Спортшкола «Электрон» представит Брянскую область в финале всероссийского конкурса.
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