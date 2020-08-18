Брянские коммунальщики занялись обустройством газонов

Власти Брянска в этом году вдобавок к деньгам на обустройство клумб выделили деньги на посев по обочинам дорог газонной травы. Как сообщает мэрия, это позовлило коммунальщикам приступить к этому виду работ.

Высадку газонов коммунальщики начали с центральных улиц Брянска. Первой была улица Фокина.

Часть травы на ней уже взошла, часть остается укрыта специальным проницаемым материалом, который уберегает семена от птиц и способствует, чтобы они быстрее всходили.

Перед высадкой семян грунт на обочинах заменили новым, плодородным.

Следующие на очереди улицы Авиационная и Бежицкая. Сроки будет зависеть от погоды.

До завершения сезона сотрудники дорожного управления города намерены высадить газоны на более чем 30 тыс. кв. м. городских обочин.

Все газоны многолетные. После всхода травы дорожники будут поливать и подкармливать траву на них.