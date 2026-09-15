Воспитанники Брянской федерации тхэквондо привезли три медали из Смоленска

2026, 15 сентября 10:53

Воспитанники Брянской федерации тхэквондо привезли три медали из Смоленска. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

13 сентября состоялся турнир Смоленской области по тхэквондо «Осенний марафон». Воспитанники Брянской федерации тхэквондо дали успешный старт новому спортивному

Среди спортсменов 12-14 лет первое место занял Глеб Поляков. Бронзовым призёром в этой категории стал Ярослав Пыталев.

Также золотую медаль завоевала Василиса Кожемякина. Она выступала среди девочек 8-9 лет.