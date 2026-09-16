Брянца суд отправил в колонию за попытку зарубить топором женщину. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Дело о покушении на убийство рассмотрел суд города Дятьково. На скамье подсудимых оказался 52-летний житель района.
Вечером 9 мая пьяный фигурант в своём доме в посёлке Дружба поссорился со знакомой своей жены. Он дважды ударил женщину топором по голове, решив ей убить. Преступление пресекли очевидцы. Потерпевшую с открытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Врачи спасли ей жизнь.
Суд приговорил виновного к шести с половиной годам в колонии строгого режима. В пользу потерпевшей взыскано 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.