Брянца суд отправил в колонию за попытку зарубить топором женщину

2026, 16 сентября 14:34

Брянца суд отправил в колонию за попытку зарубить топором женщину. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дело о покушении на убийство рассмотрел суд города Дятьково. На скамье подсудимых оказался 52-летний житель района.

Вечером 9 мая пьяный фигурант в своём доме в посёлке Дружба поссорился со знакомой своей жены. Он дважды ударил женщину топором по голове, решив ей убить. Преступление пресекли очевидцы. Потерпевшую с открытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Врачи спасли ей жизнь.

Суд приговорил виновного к шести с половиной годам в колонии строгого режима. В пользу потерпевшей взыскано 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.