Состоящего на диспансерном учёте брянца суд лишил водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сотрудники прокуратуры Гордеевского района выявили нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Проверяющие выяснили, что на диспансерном учёте состоит житель, страдающий заболеванием, включенным в перечень противопоказаний к управлению транспортными средствами. При этом у мужчины есть действующее водительское удостоверение.
Прокуратура обратилась в суд с иском. Высшая инстанция постановила прекратить действие права управления транспортными средствами. Решение не вступило в законную силу.