Состоящего на диспансерном учёте брянца суд лишил водительских прав

2026, 18 сентября 11:21

Состоящего на диспансерном учёте брянца суд лишил водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры Гордеевского района выявили нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Проверяющие выяснили, что на диспансерном учёте состоит житель, страдающий заболеванием, включенным в перечень противопоказаний к управлению транспортными средствами. При этом у мужчины есть действующее водительское удостоверение.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Высшая инстанция постановила прекратить действие права управления транспортными средствами. Решение не вступило в законную силу.