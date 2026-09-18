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Состоящего на диспансерном учёте брянца суд лишил водительских прав

2026, 18 сентября 11:21
Состоящего на диспансерном учёте брянца суд лишил водительских прав
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Состоящего на диспансерном учёте брянца суд лишил водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

 

Сотрудники прокуратуры Гордеевского района выявили нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Проверяющие выяснили, что на диспансерном учёте состоит житель, страдающий заболеванием, включенным в перечень противопоказаний к управлению транспортными средствами. При этом у мужчины есть действующее водительское удостоверение.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Высшая инстанция постановила прекратить действие права управления транспортными средствами. Решение не вступило в законную силу. 

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