Брянских школьников не будут заставлять носить маски

Директор департамента образования Брянской области Елена Егорова рассказала региорнальному оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, как будут работать школы региона в новом учебном году.

1 сентября первый звонок прозвучит в 473 школах Брянщины. За парты сядут 129 тыс. учеников, в том числе 13 тыс. первоклашек.

Новые требования безопасности предполагают обязательное измерение температуры при входе в здание в школу и наличие в ней масок, перчаток, дезинфицирующих средств и приборов обеззараживания воздуха.

При этом масочный режим будет обязательным только для взрослых, в частности, сотрудников пищеблоков и столовых. Дети смогут носить маски по желанию.