Брянские полицейские изъяли более 900 граммов запрещенных веществ

2026, 19 ноября 12:27

Полицейские изъяли более 900 граммов запрещенных веществ на чердаке в доме жителя Трубчевска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска установили причастность к незаконному обороту запрещённых веществ ранее судимого 42-летнего жителя города Трубчевска. Мужчину задержали.

При обследовании чердака в гараже на приусадебном участке фигуранта полицейские обнаружили более 900 граммов высушенных частей растений. Экспертиза показала, что оно является наркосодержащим. Дикорастущее растение мужчина собрал для личного пользования.

Стражи порядка возбудили уголовное дело.