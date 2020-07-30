Дознавателя брянской полиции обвиняют в подлоге

По вине полицейского брянец потерял право на реабилитацию.

Как сообщает региональное Управление СУ СК РФ, завершено расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего брянского полицейского. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия, заместитель начальника отдела дознания МО МВД России «Стародубский» получил по уголовному делу достаточные данные об отсутствии в действиях подозреваемого признаков преступления. Однако уголовное преследование дознаватель не прекратил, приняв решение лишь о приостановке расследования. В результате мужчина лишился возможности реабилитации.

Преступление со стороны правоохранителя выявила прокуратура. Сейчас незаконное решение отменено, права бывшего подозреваемого восстановлены.

Уголовное дело направили в суд.