Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские пловцы стали призёрами соревнования по подводному спорту

2026, 29 сентября 12:16
Брянские пловцы стали призёрами соревнования по подводному спорту
Источник фото

Брянские пловцы стали призёрами соревнования по подводному спорту. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте. 

 

На прошлой неделе в городе Серпухове Московской области состоялись Всероссийские соревнования по подводному спорту «Осенняя волна». В дисциплинах  «апноэ-динамическое» и «апноэ-статическое» выступили мужчины и женщины старше 18 лет из разных регионов. 

Брянский спортсмен Илья Пасконный завоевал серебряную медаль. В дисциплине «апноэ-динамическое» он показал результат в 128 метров. Валерия Блохина стала бронзовым призёром. В дисциплине «апноэ-статическое» она провела под водой 5 минут 04 секунды. 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянца ждёт суд за организацию наркопритона в своей квартире
29 сентября 16:30
Брянца ждёт суд за организацию наркопритона в своей квартире
Брянские борцы привезли пять наград с турниров по джиу-джитсу в Москве
29 сентября 15:33
Брянские борцы привезли пять наград с турниров по джиу-джитсу в Москве
Брянские юнармейцы стали восьмыми на Всероссийском слёте «Наследники Победы»
29 сентября 14:33
Брянские юнармейцы стали восьмыми на Всероссийском слёте «Наследники Победы»

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16654) брянск (7245) ДТП (2882) ГИБДД (2450) прокуратура (2198) уголовное дело (2140) Александр Богомаз (1998) суд (1812) авария (1735) мчс (1583) коронавирус (1272) дороги (1158)