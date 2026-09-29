Брянские пловцы стали призёрами соревнования по подводному спорту

2026, 29 сентября 12:16

Брянские пловцы стали призёрами соревнования по подводному спорту. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

На прошлой неделе в городе Серпухове Московской области состоялись Всероссийские соревнования по подводному спорту «Осенняя волна». В дисциплинах «апноэ-динамическое» и «апноэ-статическое» выступили мужчины и женщины старше 18 лет из разных регионов.

Брянский спортсмен Илья Пасконный завоевал серебряную медаль. В дисциплине «апноэ-динамическое» он показал результат в 128 метров. Валерия Блохина стала бронзовым призёром. В дисциплине «апноэ-статическое» она провела под водой 5 минут 04 секунды.