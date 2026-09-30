Брянский губернатора встретился с руководителем Управления Россельхознадзора

2026, 30 сентября 10:32

Брянский губернатора встретился с руководителем Управления Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне губернатор Брянской области Егор Ковальчук встретился с руководителем Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям Светланой Земченковой. Они обсудили увеличение производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение безопасности продуктов питания и вовлечение в оборот сельхозземель.

Брянская область полностью обеспечивает себя мясом птицы, свининой, говядиной, картофелем, зерном и другими продуктами. Вся сельхозпродукция проходит контроль качества. На крупных животноводческих предприятиях региона держится высокий уровень биологической безопасности.

Кроме того, Брянская область входит в лидиры по внедрению федеральной системы для учета сельскохозяйственных животных «Хорриот». В 2026 году ветслужба ведёт учёт на 100%. Это позволяет вакцинировать всех животных и избегать распространения инфекций.