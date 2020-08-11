Краеведческий музей приглашает брянцев на экскурсию в Карачев

В субботу, 15 августа, брянский краеведческий музей организует выездную экскусрию в Карачев. Об этом сообщает официальный сайт музея.
Программа экскурсии включает посещение местного краеведческоого музея и Николо-Одринского мужского монастыря. В обители желающие смогут за отдельную плату пообедать.
Сбор экскурсантов назначен у здания музея в 10:30, выезд в Карачев — на 11:00. В Брянск группа должна вернуться в 15:30.
На субботу музеем запланирована еще одна экскурсия — пешеходная по Свенскому монастырю с рассказом о его истории и архитектуре. Начало также в 11:00.
Во время выездных и пешеходных экскурсий нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Узнать подробности и записаться можно по телефонам в Брянске: 74-54-37, 8-953-272-85-81.
Возрастное ограничение: 16+.
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