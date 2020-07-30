На Литейный мост в Брянске завезли 99 балок

В Бежицком районе на строительную площадку Литейного моста завезли все 99 балок, сообщает пресс-служба администрации Брянска.

Рабочие уложили 63 балки и приступят к установки других в ближайшее время. Они продолжают бетонировать стойки на второй опоре моста и готовятся бетонировать ригель на опоре №4. Строительство опор завершится к концу июля, после чего они уложат остальные 36 балок.

На объекте продолжается монтаж закладных для перильного ограждения и автомобильного отбойника, обустройство подходов к мосту.

Стоимость первой очереди Литейного моста – более 450 млн рублей. Движение транспорта по нему откроется в конце августа.

Напомним, в Брянской области собираются строить новую международную трассу.