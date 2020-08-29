Город32

Новый дизайн брянского молочного бренда умилил японцев

29 августа 12:53 Общество
Новый дизайн брянского молочного бренда умилил японцев
Источник фото

Японских пользователей соцсети Твиттер умилил новый дизайн молочного бренда «Милград» производства Брянского молочного комбината. Об этом со ссылкой на популярный паблик о японской культуре в Твиттере сообщило правительство Брянщины на своей странице в Фейсбуке.

Восторги пользователей Твиттера из Страны Восходящего Солнца вызвало изображение синего кота на новой упаковке брянской «молочки».

Японцы сочли изображение очень милым, а несколько публикации популярных у них блогеров, где те выразили свои симпатии к плодам труда брянских маркетологов и дизайнеров, набрали по состоянию на пятницу не меньше 45 тыс. ретвиттов и 124 тыс. лайков.

Читайте также

Новости регионов

29.08.2020 15:15
На Смоленщине ГИБДД проводит сплошные проверки водителей
Сотрудники полиции планируют организовать массовую проверку водителей в Смоленской области 29 и 30 августа, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. В выходные дни смоленские инспекторы проведут специальное профилактическое мероприятие, чтобы предотвратить правонарушения, приводящие к ДТП. В рамках подобных мероприятий сотрудники ГИБДД на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства, при этом оценивают состояние каждого
29.08.2020 11:24
Еще 19 смолян подхватили коронавирус
Число заболевших коронавирусом смолян достигло 6142 человек, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 29 августа. За последние 24 часа от коронавируса вылечились 24 человек. 19 жителей региона получили положительный результат на тест на коронавирус. Так, с начала пандемии 5266 человек смогли успешно пройти лечение и выписаться из больницы. За минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального
29.08.2020 11:17
Подгоревшая еда чуть не привела к трагедии в Сафоново
В Сафонове и в Смоленске бдительность соседей помогла предотвратить сильные пожары, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 28 августа произошло два возгорания, которые не переросли в сильные пожары из-за быстрого обнаружения и реагирования. Хозяева в двухкомнатных квартирах в пятиэтажке на улице Гагарина в Сафоново и в двухэтажке на Витебском шоссе в Смоленске не
28.08.2020 16:38
В Краснинском районе из иномарки на проезжую часть выпал человек
27 августа около 4 часов вечера на 435-м км автодороги «Москва – Минск» (Краснинский район) из машины выпал человек, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. Volkswagen Transporter ехал в направлении на город Минск. Пока машина ехала по смоленским дорогам, 43-летний мужчина выпал из нее на дорогу. Пострадавший находился в качестве пассажира в двигающемся автомобиле
28.08.2020 16:10
Жительница Сафоново подозревается в убийстве 6-месячного ребенка
Жительница Сафонова подозревается в убийстве своего ребенка 27 августа, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. По версии следствия, днем 27 августа 2020 года 39-летняя подозреваемая была дома в квартире в городе Сафоново со своими двумя малолетними детьми. Когда ее 6-ти месячный ребенок начал плакать, женщина, не смогла его успокоить и умышленно «заткнула» его
28.08.2020 16:07
Смоленские транспортные полицейские приняли участие в акции «Каникулы с Общественным советом»
Стражи порядка и общественники посетили воспитанников «Детского дома Гнёздышко» В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела Иван Рагулин и инспектор Виталий Пасненков совместно с председателем Общественного совета при линейном отделе Алексеем Ермолиным, а также представителем Смоленской дистанции пути ОАО «РЖД» Натальей Кудачёвой встретились с воспитанниками СОГБУ «Детский дом

Актуальные темы

Политика
Кандидаты в губернаторы брянской области начали агитацию
Лента новостей
В Брянске затопило новую дорогу на улице 22 Партсъезда
Лента новостей
Центр Брянска на два дня останется без воды
Лента новостей
Семья из Брянска выиграла 600 тыс. рублей в лотерею
Политика
Федеральное издание назвало Александра Богомаза «картофельным папой»

Новости партнёров

Cеминар и брифинг по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».
Cеминар и брифинг по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».

06 августа 2020г. в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар и брифинг с представителями малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы в сети «Интернет».

30 тысяч человек приняли участие в технологическом тестировании системы дистанционного электронного голосования
30 тысяч человек приняли участие в технологическом тестировании системы дистанционного электронного голосования

«Ростелеком» и Минкомсвязь России провели два технологических тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая будет использоваться на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года в Курской и Ярославской областях. В тестировании приняли участие 30 000 человек.

Расписание пригородных поездов Унеча — Новозыбков изменится в начале сентября в связи с ремонтными работами
Расписание пригородных поездов Унеча — Новозыбков изменится в начале сентября в связи с ремонтными работами

Железнодорожники продолжают  ремонтно-путевую кампанию на Унечском направлении Брянского региона МЖД. Работы направлены обеспечение безопасности и надежности перевозок.

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский и губернатор Брянский области Александр Богомаз дали оценку цифровизации и консолидации энергосетей региона
Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский и губернатор Брянский области Александр Богомаз дали оценку цифровизации и консолидации энергосетей региона

Рабочая встреча главы региона и руководителя энергокомпании прошла в филиале «Россети Центр Брянскэнерго». Особое внимание глава энергокомпании и губернатор уделили консолидации энергосетевых активов, которая проводится группой компании «Россети» по поручению Президента России. В Брянской области на базе  филиала ПАО «МРСК Центра» (бренд - «Россети Центр») происходит объединение двух компаний - «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» По словам главы региона Александра Богомаза, это позволит повысить эффективность и качество функционирования электросетевого комплекса Брянской области.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.