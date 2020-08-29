Новый дизайн брянского молочного бренда умилил японцев

Японских пользователей соцсети Твиттер умилил новый дизайн молочного бренда «Милград» производства Брянского молочного комбината. Об этом со ссылкой на популярный паблик о японской культуре в Твиттере сообщило правительство Брянщины на своей странице в Фейсбуке.

Восторги пользователей Твиттера из Страны Восходящего Солнца вызвало изображение синего кота на новой упаковке брянской «молочки».

Японцы сочли изображение очень милым, а несколько публикации популярных у них блогеров, где те выразили свои симпатии к плодам труда брянских маркетологов и дизайнеров, набрали по состоянию на пятницу не меньше 45 тыс. ретвиттов и 124 тыс. лайков.