Новый дизайн брянского молочного бренда умилил японцев
Японских пользователей соцсети Твиттер умилил новый дизайн молочного бренда «Милград» производства Брянского молочного комбината. Об этом со ссылкой на популярный паблик о японской культуре в Твиттере сообщило правительство Брянщины на своей странице в Фейсбуке.
Восторги пользователей Твиттера из Страны Восходящего Солнца вызвало изображение синего кота на новой упаковке брянской «молочки».
Японцы сочли изображение очень милым, а несколько публикации популярных у них блогеров, где те выразили свои симпатии к плодам труда брянских маркетологов и дизайнеров, набрали по состоянию на пятницу не меньше 45 тыс. ретвиттов и 124 тыс. лайков.
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