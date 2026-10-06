Акция по вступлению в регистр доноров костного мозга прошла в Брянске

2026, 06 октября 12:19

Акция по вступлению в регистр доноров костного мозга прошла в Брянске. Об этом рассказали в РИА «Стрела».

В городе Брянске стартовал флешмоб по вступлению в регистр доноров костного мозга. Он продлится несколько месяцев. 6 октября в сквере имени Карла Маркса развернулась мобильная станция переливания крови. Участие в первой акции приняли студенты и волонтёры медико-социального техникума имени Н.М. Амосова, а также сотрудники предприятий и неравнодушные жители.

Региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Екатерина Галдина отметила, что студенты в рамках флешмоба также занимаются просвещением. Они рассказывают о правильной подготовке к донации, о подходящем возрасте для донорства крови и костного мозга. Кроме того, студенты отслеживают состояние людей после сдачи.

«Люди, к сожалению, не понимают и не знают, что такое донорство костного мозга. У всех в голове всплывает картинка с разрубленными костями, с чем-то испорченным, с проникновением в спиной мозг. Но к великому счастью, это не так. Этого бояться не стоит. Это всего лишь забор крови. Не опасно для донора, но очень полезно для реципиента», – заверила Екатерина Галдина.

В Федеральном регистре доноров костного мозга состоит более 545 тысяч доноров. Минимально необходимый порог для России при этом составляет 1 миллион человек. Чем шире регистр, тем выше вероятность найти «генетического двойника» для пациентов с тяжёлыми онкологическими и гематологическими заболеваниями.

В акции приняли участие представители регионального отделения Российского Красного Креста.

«Одним из наших основных направлений деятельности является популяризация донорства крови и донорства костного мозга. Мы, в свою очередь, можем принимать в ряды доноров костного мозга наших граждан. У нас в офисе можно провести чипирование – это мы берём буквально эпителий с внутренней стороны щеки, отправляем его в Санкт-Петербург, в научно-исследовательский институт. Там его проверяют и вносят в реестр доноров костного мозга», – рассказал председатель организации Алексей Мельников.

Фото: РИА Стрела и Екатрина Галдина