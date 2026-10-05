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Культура

Брянский ансамбль стал лауреатом всероссийского фестиваля в Казани

2026, 05 октября 16:44
Брянский ансамбль стал лауреатом всероссийского фестиваля в Казани
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Брянский ансамбль стал лауреатом всероссийского фестиваля в Казани. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. 

 

В городе Казани завершился III всероссийский фестиваль-конкурс традиционной культуры «На Красной слободе». Он объединил исполнителей народной музыки и мастеров декоративно-прикладного искусства.

В номинации «Народно-сценическое пение» выступил ансамбль «Стëжки-дорожки» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. Коллектив получил высокую оценку жюри и стал лауреатом I степени.

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