Брянский ансамбль стал лауреатом всероссийского фестиваля в Казани

2026, 05 октября 16:44

Брянский ансамбль стал лауреатом всероссийского фестиваля в Казани. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В городе Казани завершился III всероссийский фестиваль-конкурс традиционной культуры «На Красной слободе». Он объединил исполнителей народной музыки и мастеров декоративно-прикладного искусства.

В номинации «Народно-сценическое пение» выступил ансамбль «Стëжки-дорожки» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. Коллектив получил высокую оценку жюри и стал лауреатом I степени.