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В Брянской области мать и сын выслушали приговор по делу о растрате на 20 млн рублей

2026, 02 октября 13:47
В Брянской области мать и сын выслушали приговор по делу о растрате на 20 млн рублей
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В Брянской области мать и сын выслушали приговор по делу о растрате на 20 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело по факту растраты на более чем 20 млн рублей. На скамье подсудимых оказались 32-летний житель региона и его 59-летняя мать.

С 2021 по 2022 год фигуранты заключили с компанией договоры лизинга восьми автомобилей. Получив машины, они прекращали вносить платежи. Машины соучастники продавали. Сумма причинённого лизинговой компании ущерба превысила 20 млн рублей.

Суд приговорил организатора преступления к пяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей, а его соучастницу — к условному лишению свободы и штрафу в 300 тысяч рублей. В законную силу решение не вступило.

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