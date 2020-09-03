Памятник Трем Героям отмечает полувековой юбилей

Ровно 50 лет назад — 2 сентября 1970 года — у фасада школы №27 был открыт памятник её бывшим ученикам, Героям Советского Союза Игорю Кустову, Владимиру Рябку и Валентине Сафроновой, сообщает администрация Брянска.

Памятник Трём Героям является центром проведении патриотических мероприятий не только для школы, а ныне лицея №27, но и для всей молодёжи района.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ведётся активная деятельность по ремонту и благоустройству воинских захоронений, памятников и обелисков советским воинам-освободителям. Для реализации подобных проектов средства выделяются, в том числе, по областной программе инициативного бюджетирования.

Сегодня, в день полувекового юбилея монумента на объекте рабочее совещание с подрядчиком провели глава Фокинской районной администрации Евгений Антошин и депутаты Брянского горсовета.

Проведено усиление основания памятника, а также укрепление самого монумента. Сейчас ведутся облицовочные работы. Ко дню города ремонт памятника будет завершен.

Напомним, под Брянском появился первый в стране памятник лесникам-партизанам.