Мэрия Брянска отчитала «Эхо Москвы» и «Собеседник»

Федеральные СМИ «не удосужились проверить достоверность опубликованной информации», считают в горадминистрации.

Брянская городская администрация выступила с опровержением информации федеральных изданий «Эхо Москвы» и «Собеседник».

23 сентября московские СМИ сообщили о том, что в Брянске обрушилась новая дорога, соединившая Фокинский и Володарский районы. В горадминистрации поспешили уточнить, что «провалов асфальта на шестиполосной автомагистрали нет и не было».

«Очень жаль, что СМИ, позиционирующие себя как авторитетные источники, не удосужились проверить достоверность опубликованной информации, забыв о принципе объективности, отличающем качественную журналистику от работы блогеров, – отчитала столичных журналистов пресс-служба Брянской городской администрации. – Еще раз отметим, что от непрекращающихся дождей пострадал съезд, примыкающий к автодороге. Сложно перепутать двухполосную дорожку, ведущую к дачам, с шестиполосной магистралью с зеленой разделительной полосой».