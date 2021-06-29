В Брянске нашли подлинник партизанской присяги

Брянские музейщики обнаружили ранее неизвестный рукописный документ, присягу одной из рот отряда Виноградова.

Сотрудники Брянского областного краеведческого музея в одном из фондов нашли исписанный с двух сторон листок, озаглавленный «Присяга советского партизана» и датированный 22 марта 1942 года.

Текст написан на промокательной бумаге, промокашке – листке, который вкладывался в каждую тетрадку во времена, когда писали жидкими чернилами и перьевыми ручками. Рыхлая бумага предназначалась для впитывания излишка чернил, чтобы буквы не растекались. Но в партизанском отряде, действующем в тылу врага, каждый листок чистой бумаги был ценностью и использовался.

Судя по всему, принимали присягу партизаны роты Евгения Рудольфовича Берндта. Текст торжественной клятвы не совпадает с текстами ранее известных партизанских присяг. Видимо, он был написан самими партизанами:

Присяга советского партизана

Я сын трудового народа, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, по приказу товарища Сталина оставшись на родной земле временно захваченных районов страны врагом нашей Родины – германским фашизмом, и вступив в партизанский отряд, отдаю свою жизнь на борьбу с немецкими оккупантами.

Становлюсь в ряды народных мстителей – советских партизан и даю торжественную клятву:

Все дела и мысли свои направлять повседневно на подрыв боевой силы врага и всем свои поведением не ронять достоинства и чести красного советского партизана. Быть мужественным и самоотверженным бойцом, не щадить своих сил, здоровья и самой жизни в выполнении боевой задачи своего отряда, умело, честно и добросовестно исполнять все приказания командования. Помогать товарищам в бою, хотя бы эта помощь влекла опасность для моей жизни. Свято хранить государственную, военную и партизанскую тайну, не разглашать местонахождение отряда, штабов, военных частей РККА, содержания приказов и болевой жизни отрядов. Как зеницу ока хранить и сберегать доверенное мне оружие и не расставаться с ним до потери сил своих и сознания. Быть прямым и правдивым членом партизанской семьи, честным и верным другом и товарищем советских партизан и бойцов РККА.

И если я нарушу эту мою присягу, то пусть на меня позор, презрение и кара со стороны честных советских партизан и командования нашего отряда.

Далее следуют 28 подписей бойцов отряда, принявших присягу.