Строители благоустраивают двор на улице Калинина в Брянске

Во дворе домов №101, 103, 105, 107 и 109 по улице Калинина строители продолжают работы по благоустройству. Об этом сообщает мэрия Брянска.

Сейчас основной фронт работ состредоточен на строительстве подпорной стенки напротив дома №107 взамен прежней. Она должна защитить дом от подвижек и сползнания грунта. Рабочие выставляют опалубку и готовятся принять бетон, чтобы залить второй уровень стены.

По завершению этого этапа на очереди асфальтирование двора. Территория, которую планируется заасфальтировать, отсыпана щебнем, установлен бордюрный камень. Во дворе площадью 2,1 тыс. кв. метров будет с учетом расширения парковки заасфальтировано более 1,7 тыс. кв. метров.

Строители подготовили площадку, на которой установят травмобезопасное покрытие и обустроят игровой комплекс для детей.

Планируется также заменить светильники, поставить скамейки и урны.

В этом году мэрия запланировала ремонт 10 дворов, в том числе еще одного в Советском районе. Четыре двора уже сданы в эксплуатацию. Мэрия выделила на капитальный ремонт дворов 60 млн рублей. 5% стоимости работ оплачивают жители ремонтируемых дворов на условиях софинансирования.