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Власть

Врио губернатора Брянской области встретился с зампредседателя Правительства РФ

2026, 13 июня 09:56
Врио губернатора Брянской области встретился с зампредседателя Правительства РФ
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Врио губернатора Брянской области встретился с зампредседателя Правительства РФ  Татьяной Голиковой. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. 

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук во время визита в Москву встретился с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой. Они обсудили вопросы развития социальной сферы Брянской области и реализацию значимых для региона проектов.

В частности, речь шла о строительстве областной инфекционной больницы. Существующее медучреждение уже не соответствует современным требованиям.

Еще один масштабный проект — создание в Брянске в рамках проекта «Без срока давности» музейно-мемориального комплекса «Дулаг-142».

«Сейчас ведется работа по оформлению и передаче в федеральную собственность земельных участков и построек, необходимых для реализации первого этапа создания мемориального комплекса. С Татьяной Алексеевной обсудили вопросы дальнейшего проектирования и финансирования работ», – подчеркнул Егор Ковальчук.

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