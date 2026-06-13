Врио губернатора Брянской области встретился с зампредседателя Правительства РФ

2026, 13 июня 09:56

Врио губернатора Брянской области встретился с зампредседателя Правительства РФ Татьяной Голиковой. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук во время визита в Москву встретился с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой. Они обсудили вопросы развития социальной сферы Брянской области и реализацию значимых для региона проектов.

В частности, речь шла о строительстве областной инфекционной больницы. Существующее медучреждение уже не соответствует современным требованиям.

Еще один масштабный проект — создание в Брянске в рамках проекта «Без срока давности» музейно-мемориального комплекса «Дулаг-142».

«Сейчас ведется работа по оформлению и передаче в федеральную собственность земельных участков и построек, необходимых для реализации первого этапа создания мемориального комплекса. С Татьяной Алексеевной обсудили вопросы дальнейшего проектирования и финансирования работ», – подчеркнул Егор Ковальчук.