В Белых Берегах для артистов построят крытую сцену

Она разместится у поселкового Дома культуры.

В Белых Берегах продолжается благоустройство центральной площади.

Как сообщает городская администрация, вскоре на площади рядом с Домом культуры установят крытую сцену. О ней давно мечтают местные артисты, ведь именно на площади проводятся все поселковые праздничные мероприятия.

В прошлом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» поселковую площадь отремонтировали, установили детскую площадку, привели в порядок примыкающий парк.

Теперь, по предложению жителей, здесь создадут аллею Славы и Памяти, где увековечат имена всех жителей поселка, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.