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Криминал

67-летнего брянца осудят за кражу иконы «Троеручица»

2026, 12 августа 11:07
67-летнего брянца осудят за кражу иконы «Троеручица»
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Ущерб превысил 80 тысяч рублей, уголовное дело направлено в Володарский районный суд.

 

67-летнего брянца осудят за кражу иконы «Троеручица», имеющей особую культурную ценность. Прокуратура Володарского района Брянска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

По версии следствия, в ноябре 2025 года мужчина вместе с 40-летним знакомым похитил из жилого помещения имущество на общую сумму более 80 тысяч рублей, включая икону Божией Матери «Троеручица».

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Володарский районный суд. В отношении соучастника, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, дело также направлено в суд. 

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