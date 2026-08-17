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Мужчина погиб при атаке беспилотника в селе Стародубского района

2026, 17 августа 09:32
Мужчина погиб при атаке беспилотника в селе Стародубского района
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Мужчина погиб при атаке беспилотника в селе Стародубского района. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась атакам ВСУ. Военные обнаружили в небе над регионом 60 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели. 

При нападении беспилотника на село Понуровка в Стародубском районе смертельные ранения получил местный житель.

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