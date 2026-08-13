Назад к своим соткам: жителям Брянщины возвращают дома и землю

2026, 13 августа 15:56

Жители шести муниципалитетов Брянской области получили право бесплатно вернуть земельные участки, от которых отказались или которые передали в муниципальную собственность в период СВО ради получения социальной поддержки. Механизм действует в Климовском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском районах, а также в Стародубском муниципальном округе.

Землю вернут в собственность или в безвозмездное пользование — по выбору заявителя. Обращаться нужно в орган местного самоуправления, уполномоченный распоряжаться участками. На подачу заявления даётся год, а вот сама процедура быстрая: рассмотрение и заключение договора занимают меньше месяца.

Некапитальные строения на участке препятствием не станут. Более того, право на бесплатный возврат земли сохраняется и за наследниками прежних владельцев — если сам хозяин до этого момента не дожил.

А жильё могут вернуть все жители Брянской области – опять же если в период СВО передавали его муниципалитету или отказались ради соцподдержки. Процедура бесплатная, но не стоит сильно медлить, — на возвращение недвижимости есть год. Отсчет ведется начиная с 17 августа либо с момента регистрации муниципальной собственности, если передача ещё оформляется.

Подробности читайте на сайте АиФ-Брянск.