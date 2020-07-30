В брянских соцучреждениях нашли поддельную «молочку»

Расследуются уголовные дела.

В социальные учреждения Брянской области поставляли поддельную молочную продукцию.

Об этом стало известно после совместной проверки региональной прокуратуры и Управления Россельхознадзора. В частности, фальсификаты выявили в социальных учреждениях Жуковского района, Дятьково и Володарского района Брянска.

По данным прокуратуры, возбуждены и расследуются четыре уголовных дела по статье «Мошенничество». В адрес поставщиков внесены представления об устранении нарушений.