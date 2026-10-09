Переезд в Навле закроют на следующей неделе из-за ремонта

2026, 09 октября 13:45

Переезд в посёлке Навля закроют на два дня на следующей неделе из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

12 и 13 октября на железнодорожном переезде, расположенного на пересечении с улицей Трубчевской в рабочем посёлке Навля, пройдёт ремонтные работы. Из-за этого с 10 до 16 часов будет полностью закрыто движение транспорта.

Участок можно объехать под железнодорожным путепроводом около посёлка Березинка на автодороге «М3-Украина» – Пролысово – Гавань.

Фото: Московская железная дорога