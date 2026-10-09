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Транспорт

Переезд в Навле закроют на следующей неделе из-за ремонта

2026, 09 октября 13:45
Переезд в Навле закроют на следующей неделе из-за ремонта
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Переезд в посёлке Навля закроют на два дня на следующей неделе из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

12 и 13 октября на железнодорожном переезде, расположенного на пересечении с улицей Трубчевской в рабочем посёлке Навля, пройдёт ремонтные работы. Из-за этого с 10 до 16 часов будет полностью закрыто движение транспорта.  

Участок можно объехать  под железнодорожным путепроводом около посёлка Березинка на автодороге «М3-Украина» – Пролысово – Гавань.

Фото: Московская железная дорога

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