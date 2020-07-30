В Брянской области еще 24 человека заразились коронавирусом

Коэффициент распространения инфекции достиг критической отметки.

К 27 июля в Брянской области выявили 7245 случаев заболевания коронавирусом, в Брянске – 3043. Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки инфекция выявлена еще у 24 человек.

Коэффициент распространения заболевания достиг единицы, что может позволить властям вернуть ограничительные меры.

При этом за минувшие сутки 20 человек излечились, смертельных случаев нет.

Всего в Брянской области с начала пандемии проведено 107236 исследований на COVID-19. Зарегистрировано 5774 выздоровевших, 35 человек скончались.