В Брянске восстанавливают газоснабжение после повреждения газопровода на Ромашина

2026, 14 августа 12:39

Без газа остались три многоквартирных дома и 14 юридических лиц.

Ранее мы сообщали, что ВСУ сегодня, 14 августа, атаковали жилой дом в Брянске. В областном центре восстанавливают газоснабжение, нарушенное в результате осколочного повреждения газопровода в многоквартирном доме по улице Ромашина, 58.

Сотрудники «Газпром газораспределение Брянск» уже приступили к ремонтно-восстановительным работам.

Сейчас отключение газа затронуло три многоквартирных жилых дома и 14 юридических лиц. Информация о сроках возобновления подачи ресурса уточняется.