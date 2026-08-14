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В Брянске восстанавливают газоснабжение после повреждения газопровода на Ромашина

2026, 14 августа 12:39
В Брянске восстанавливают газоснабжение после повреждения газопровода на Ромашина
Источник фото

Без газа остались три многоквартирных дома и 14 юридических лиц.

 

Ранее мы сообщали, что ВСУ сегодня, 14 августа, атаковали жилой дом в Брянске. В областном центре восстанавливают газоснабжение, нарушенное в результате осколочного повреждения газопровода в многоквартирном доме по улице Ромашина, 58.

Сотрудники «Газпром газораспределение Брянск» уже приступили к ремонтно-восстановительным работам.

Сейчас отключение газа затронуло три многоквартирных жилых дома и 14 юридических лиц. Информация о сроках возобновления подачи ресурса уточняется. 

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