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Криминал

Две жительницы Брянска лишились денег после общения с лжеэкспертами

2026, 17 августа 18:05
Две жительницы Брянска лишились денег после общения с лжеэкспертами
Источник фото

Две жительницы Брянска лишились денег после общения с лжеэкспертами на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Советского района Брянска. Женщина пообщалась якобы с экспертом по быстрому заработку. По совету незнакомца она решила инвестировать свои сбережения. 638 тысяч рублей женщина перевела на незнакомые счета. После получения денег «бизнес-партнёр» перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попала жительница Бежицкого района Брянска. Она 133 тысяч рублей. 

Полицейские возбудили уголовные дела.

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