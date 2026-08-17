Две жительницы Брянска лишились денег после общения с лжеэкспертами

2026, 17 августа 18:05

Две жительницы Брянска лишились денег после общения с лжеэкспертами на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Советского района Брянска. Женщина пообщалась якобы с экспертом по быстрому заработку. По совету незнакомца она решила инвестировать свои сбережения. 638 тысяч рублей женщина перевела на незнакомые счета. После получения денег «бизнес-партнёр» перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попала жительница Бежицкого района Брянска. Она 133 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела.