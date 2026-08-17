Двоих жителей Красной Горе суд оштрафовал за незаконный оборот сигарет

2026, 17 августа 12:06

Двоих жителей Красной Горе суд оштрафовал за незаконный оборот контрафактных сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте контрафактных табачных изделий. На скамье подсудимых оказались 51-летний и 50-летняя жители Красногорского района.

До 1 октября 2025 года фигуранты купили контрафактные сигареты и продавали их на рынке в посёлке Красная Гора. Полицейские в торговом павильоне обнаружили свыше 6000 пачек немаркированных табачных изделий на более чем 800 тысяч рублей.

Суд оштрафовал каждого из виновных на 400 тысяч рублей. Автомобиль «Лада Веста» и мобильный телефон Techno были конфискованы и обращены в доход государства.

Решение не вступило в законную силу.