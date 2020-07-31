Водитель «Мираторга» украл 22 тонны навоза

Попытка подзаработать обернулась для него судимостью.

Водителя «Брянской мясной компании» Андрея Майстрова признали виновным в растрате 22 тонн органического удобрения – навоза.

Как рассказали в компании «Мираторг», в конце марта водителю поручили вывезти навоз с помётохранилища птицеводческого цеха в селе Уручье в поле.

Андрей Майстров решить подзаработать и договорился со своим другом, что привезет полный «КамАЗ» компоста ему на приусадебный участок, что он и сделал за 3 тысячи рублей.

Затем он загрузил еще 10 тонн навоза и за те же 3 тысячи рублей привез его соседке товарища.

Уже на следующий день Андрей Майстров попался службе безопасности компании.

Суд приговорил водителя к штрафу. В результате он заплатил больше, чем заработал на своем «калыме». Работу водитель «Мираторга» потерял.