Два человека попали в больницу после ДТП в Красногорском районе

2026, 16 ноября 15:32

Два человека попали в больницу после ДТП в Красногорском районе в минувшую субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Ночью 14 ноября ДТП произошло на 1-м км автомобильной дороги регионального значения «Красная Гора-Верхличи — граница Республики Беларусь — Любовшо» в Красногорском районе. 27-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Audi. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

30-летний и 33-летний пассажиры с травмами попали в больницу. На водителя инспекторы завели административное расследование за употребление опьяняющих веществ после ДТП. Мужчине грозит лишение прав и крупный штраф.