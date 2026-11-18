Парковая библиотека в Брянске победила на международном конкурсе

2026, 18 ноября 18:23

Парковая библиотека в Брянске победила на международном конкурсе городских практик. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Пресс-центр Международной Ассамблеи столиц и крупных городов объявил итоги XIX Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ «Город, где хочется жить». В 2026 году участие в нём приняли 29 городов из пяти стран: Республики Беларусь, Республики Кыргызстан, Приднестровской Молдавской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Комиссия рассмотрела почти 160 практик.

На суд жюри был представлен проект летней библиотеки в парке-музее имени А.К. Толстого в городе Брянске. Он стал победителем конкурса. Опыт работы парковой библиотеки внесён в банк данных городских практик и будет тиражирован в странах СНГ и ЕАЭС.

Совместный проект Централизованной системы детских библиотек и объединения парков города Брянска реализуется уже 11 лет. В 2026 году у парковой библиотеки появился деревянный крытый павильон.

«Парковая библиотека даёт возможность записаться в городские детские библиотеки, принять участие в творческих мастер-классах и играх, познакомиться с книгами новых форматов. В этом году мы заложили традицию проведения детских концертов», — уточнила замдиректора ЦСДБ по библиотечной работе Галина Костюченко.