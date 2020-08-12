Возможностью не сдавать ЕГЭ воспользовались 6% выпусников Брянщины

Директор областного департамента образования Елена Егорова рассказала об итогах сдачи ЕГЭ на Брянщине. Итоговая аттестация выпусников 11 классов завершилась 8 августа.

По словам Егоровой, из 5639 выпусников этого года сдавать ЕГЭ отказался 341, что составляет 6% от общего числа.

Для 55 ребят с ограниченными возможностями здоровья, сдававших итоговые экзамены, организаторы ЕГЭ создали соответствующие условия: выделили отдельную аудиторию, увеличили время сдачи на 1,5 часа, обеспечили присутствие ассистентов тем, кто в этом нуждался.

Семь выпусников пришлось удалить с экзамена за попытки воспользоваться телефоном или щпаргалкой. Сдать ЕГЭ повторно они смогут лишь через год.

Ранее мы сообщали, что 101 выпускник этого года в регионе сдал ЕГЭ с высшим результатом в 100 баллов.