График движения поезда Брянск — Жуковка изменится в октябре

2026, 30 сентября 14:31

График движения поезда Брянск — Жуковка изменится в октябре из-за модернизации инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В Брянской области с 1 по 15 октября на перегоне Тросна — Жуковка специалисты будут заниматься модернизацией инфраструктуры. Работы будут проводить с 1:10 до 5:10. Из-за этого изменится расписание пригородного поезда Брянск-Орловский – Жуковка.

Электропоезд №6290 отправится в рейс на 57 минут раньше обычного – в 23:25. На конечную станцию он прибудет в 1:02.

Фото Московской железной дороги