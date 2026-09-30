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Транспорт

График движения поезда Брянск — Жуковка изменится в октябре

2026, 30 сентября 14:31
График движения поезда Брянск — Жуковка изменится в октябре
Источник фото

График движения поезда Брянск — Жуковка изменится в октябре из-за  модернизации инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

 

В Брянской области с 1 по 15 октября на перегоне Тросна — Жуковка специалисты будут заниматься модернизацией инфраструктуры. Работы будут проводить с 1:10 до 5:10. Из-за этого изменится расписание пригородного поезда Брянск-Орловский – Жуковка. 

Электропоезд №6290 отправится в рейс на 57 минут раньше обычного – в 23:25. На конечную станцию он прибудет в 1:02.

 

Фото Московской железной дороги

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