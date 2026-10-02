Оклады брянским тренерам выросли на 4% в октябре

2026, 02 октября 11:50

Оклады брянским тренерам выросли на 4% в октябре. Об этом сообщили в РИА «Стрела».

С 1 октября 2026 года правительство Брянской области повысило минимальные должностные оклады в сфере физической культуры и спорта. Индексация составила 4%.

Зарплата тренера в регионе состоит из трёх частей. Оклад — это базовая часть, которую и проиндексировали. Компенсационные выплаты работник получает за особые условия труда. Также есть стимулирующие выплаты за результативную подготовку спортсмена или команды. Кроме того, в Брянской области действует дополнительная система поощрений для тренеров за победы на соревнованиях. По данным ежемесячного мониторинга, средняя зарплата тренеров в госучреждениях Брянской области составляет 63 700 рублей.