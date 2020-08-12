Жители Советского района завтра на весь день останутся без воды

Несколько улиц в Советском районе останутся без воды с 9:00 до 19:00 сореды, 13 августа. Об этом во вторник сообщила мэрия Брянска.

Воды не будет в домах №№1-44 по улице Красноармейской, 11а по улице Репина, 9, 11 и 11а по Луначарского и со 2 по 18 в переулке Иванюты.

Причина — плановые работы на водопроводе на улице Красноармейской.