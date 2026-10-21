Улицу Вяземского в Брянске отремонтировали за 25 млн рублей

2026, 21 октября 16:38

Улицу Вяземского в Брянске отремонтировали за 25 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Володарском районе города Брянска завершился капитальный ремонт улицы Вяземского. За полгода подрядчик обновил свыше километра дороги, уложив почти шесть тысяч квадратных метров нового покрытия. На участке в частном сектор впервые появился асфальт и тротуар.

Строители также заменили 23 электрические опоры и установили дополнительно 30 новых светодиодных фонарей. Около перекрёстка с улицей Пушкина и у магазинов продуктов, на пересечении с переулком Вяземского рабочие сделали две парковки для автомобилей. Для безопасности участников движения подрядчик установил 69 дорожных знаков и две искусственных неровности.

Качество ремонта оценила межведомственная комиссия.

«На проезжей части обнаружен застой воды. С подрядчиком обсудили решение, как отвести воду на этом участке. Не сделана разметка на пешеходном переходе у детского сада «Катюша». Отметили бортовые камни, пазухи, которые не закрыты асфальтобетоном. Во время проверок стоек дорожных знаков комиссия обнаружила, что часть из них недостаточно надёжно закреплена. Подрядчик также должен вывести строительный мусор. Все недостатки внесены в протокол, подрядчик обязан их устранить», — уточнил заместитель начальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.

Капитальный ремонт улицы Вяземского обошёлся в 25 миллионов рублей. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».