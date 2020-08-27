Новый бассейн в Бежице будет сдан в ноябре (ВИДЕО)

Губернатор Александр Богомаз накануне посетил строящиеся бассейны в Бежицком и Фокинском районах Брянска. Видео о своей поездке по объектам глава региона опубликовал у себя на странице во ВКонтакте.

Бассейн в Бежицком районе планируется ввести в эксплуатацию уже в ноябре, и работы на площадке идут с опережением графика. К этому времени вокруг здания должны быть организована парковка и благоустроена территория. А пока строители приступили ко внутренней отделке, а параллельно утепляют снаружи фасад.

Проектом предусмотрены спортзал для игровых видов спорта, трибуна для зрителей и кафе.

С введением в эксплуатацию новых бассейнов ощутимо улучшится ситуация с их доступностью, особенно для жителей нецентральных районов. Из-за дефицита бассейнов в городе брянцам, желающим поплавать, зачастую приходится добираться довольно далеко.

Всего в регионе, по словам губернатора, сейчас находятся в процессе строительства 12 новых спортивных объектов, до конца года должны заработать семь.