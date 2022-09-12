11 брянских участковых поборются за звание лучшего

За звание «Народный участковый» будут бороться 11 полицейских Брянской области.

Первый этап конкурса «Народный участковый» стартовал в регионе. В нём участвуют 11 участковых уполномоченных полиции из районных отделов.

Выбрать лучшего стража порядка можно до 20 сентября. Голосование проходит на сайте регионального УМВД. Про каждого сотрудника там есть информация о раскрытых преступлениях, количестве рассмотренных обращений, достижений по службе и характеристики от коллег и жителей.

От каждого межмуниципального отдела во второй этап пройдут только по одному участнику.