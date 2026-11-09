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Брянские футболисты выиграли всероссийский турнир в Сочи

2026, 09 ноября 17:31
Брянские футболисты выиграли всероссийский турнир в Сочи
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Брянские футболисты выиграли всероссийский турнир в Сочи. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

4 ноября в городе Сочи завершился всероссийский турнир по футболу START CUP.  Брянскую область на нём представляли воспитанники спорткомплекса «Десна». 

Среди команд 2012 года рождения первое брянские футболисты заняли первое место. Серебряными призёрами стали спортсмены «Десна» 2011 года рождения. 

Кроме того, лучшим вратарём турнира стал Артем Ченцов,  лучшими защитниками Даниил Политыкин и Макар Ковалев. А Василий Давыдов получил завние лучшего игрока турнира в возрастной категории 2012 года рождения.

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