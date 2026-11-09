Уголовное дело о незаконной рубке 63 деревьев рассмотрит брянский суд

2026, 09 ноября 15:43

Уголовное дело о незаконной рубке 63 деревьев рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере. В преступлении обвинили двух жительниц Брянска.

По версии следствия, с ноября 2024 по ноябрь 2025 года в лесу на территории Клетнянского района соучастницы организовали незаконную рубку 63 деревьев пород сосна, ель и береза объемом 30 кубометров. Они провели её под видом заготовки древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Ущерб превысил 550 тысяч рублей.

Суд признал договор купли-продажи древесины недействительным. На имущество обвиняемых наложен арест.