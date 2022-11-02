Подрядчик не закончил ремонт школы искусств в Климово в срок

Срок ремонта детской школы искусств нарушила подрядная организация в посёлке Климово. Об этом рассказали в региональной прокуратура.

Капитальный ремонт детской школы искусств проводили по региональному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура». Руководство заключило контракт с подрядной организацией. Но спустя несколько месяцев срок выполнения работ истек. А объект так и не принят. Ремонт выполнен на 95%. Приступить к занятиям в школе дети не могут.

После прокурорской проверки суд привлёк генерального директора подрядной организации к административной ответственности, а двух должностных лиц – к дисциплинарной.