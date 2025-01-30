14 нелегалов в одном доме обнаружили в Брянске

14 человек без регистрации в одном доме обнаружили сотрудники администрации в Бежицком районе Брянска.Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты Бежицкой районной администрации провели рейд по выявлению нелегалов в частном секторе. В одном доме чиновники обнаружили 14 человек, проживающих без регистрации.

Информации направили в правоохранительные органы. Полиции предстоит установить личность людей. А собственнику жилья грозит штраф по статье Административного кодекса Российской Федерации «Проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации».