20 человек нашли брянские добровольцы «ЛизаАлерт» за месяц

20 человек разыскали брянские добровольцы «ЛизаАлерт» в апреле. Об этом сообщили в в соцсетях отряда.

В апреле в поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области поступило 25 заявок. ДОбровольцы вместе с правоохранителями нашли живыми 20 человек. Ещё трое пропавших погибли.

По одной заявке волонтеры разыскали родных. Ещё одного человека добровольцы продолжают искать: распространяют ориентировки и проверяют свидетельства.