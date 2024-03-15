Администрация Суражского района выдала многодетной семье участок без дорог и коммуникаций
Прокуратура требует администрацию Суражского района построить дорогу и провести коммуникации к участку для многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В прокуратуру обратилась жительница Суража. Администрацией района передала многодетной семье в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Но территория на улице Вишневой в Сураже оказалась не обеспечена инженерной инфраструктурой. Нет и автодороги к земельному участку многодетной семьи.
На представление прокуратуры администрация не отреагировала. Тогда надзорное ведомство обратилось с иском в суд с требованием устранить нарушения. Документы находятся на рассмотрении.
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