Администрация Суражского района выдала многодетной семье участок без дорог и коммуникаций

Прокуратура требует администрацию Суражского района построить дорогу и провести коммуникации к участку для многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру обратилась жительница Суража. Администрацией района передала многодетной семье в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Но территория на улице Вишневой в Сураже оказалась не обеспечена инженерной инфраструктурой. Нет и автодороги к земельному участку многодетной семьи.

На представление прокуратуры администрация не отреагировала. Тогда надзорное ведомство обратилось с иском в суд с требованием устранить нарушения. Документы находятся на рассмотрении.