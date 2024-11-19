Брянец лишился автомобиля за пьяное вождение
Брянца, попавшегося пьяным за рулём, суд лишил автомобиля и водительских прав. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Приговор выслушал 35-летний житель Володарского района областного центра.
Днём 28 августа мужчину за рулём Chevrolet Aveo остановили инспекторы ДПС на улице Пушкина в Брянске. Фигурант был пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.
Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ, лишил на 2 года водительских прав и конфисковал автомобиль в доход государства. В законную силу решение не вступило.
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