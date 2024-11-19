Брянец лишился автомобиля за пьяное вождение

Брянца, попавшегося пьяным за рулём, суд лишил автомобиля и водительских прав. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Приговор выслушал 35-летний житель Володарского района областного центра.

Днём 28 августа мужчину за рулём Chevrolet Aveo остановили инспекторы ДПС на улице Пушкина в Брянске. Фигурант был пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ, лишил на 2 года водительских прав и конфисковал автомобиль в доход государства. В законную силу решение не вступило.