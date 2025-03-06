Брянская прокуратура требует чиновников заплатить покусанной собакой девочке

Брянская прокуратура требует чиновников заплатить 50 тысяч рублей покусанной собакой девочке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру обратилась жительница Фокинского района Брянска. В феврале 2025 года на улице Крылова на её несовершеннолетнюю дочь напала безнадзорная собака. Девочке потребовалась помощь медиков.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации компенсации морального вреда. Надзорное ведомство требует с чиновников в пользу ребёнка 50 тысяч рублей. Иск находится на рассмотрении