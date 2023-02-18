Брянская прокуратура требует уволить чиновника-бизнесмена

Прокуратура требует уволить чиновника-бизнесмена из администрации Карачевского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Карачевского района выявила нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. оказалось, что должность начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Карачевского района занимает бизнесмен. Он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и руководит коммерческой организацией. Кроме того, в справке о доходах он не сообщил о наличии девяти банковских счетов.

Закон запрещает чиновнику заниматься бизнесом. А непредставление достоверных сведений о своих доходах грозит увольнением.

Прокурор внес представление главе администрации Карачевского района с требованием лишить должности муниципального служащего в связи с утратой доверия.